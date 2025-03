"Nove ore di scuola perché iperattivo", convocati i genitori

Sono stati convocati nell'Ufficio Scolastico Regionale della Campania, a Napoli, i genitori del bimbo autistico iperattivo costretto a sole nove ore di lezione alla settimana e per il quale il padre e la madre hanno scritto al ministro Valditara affinché garantisse al figlio il diritto all'istruzione. "Siamo stati convocati dall'USR Campania al quale diremo tutto ciò che ci é successo e tutte le umiliazioni che abbiamo dovuto subire noi e nostro figlio", dice Imma, la mamma del piccolo, alunno di una scuola di Marano, in provincia di Napoli.

"Racconteremo - aggiunge la donna - tutte le volte che dalla scuola pretendevano che somministrassimo un ulteriore farmaco a nostro figlio, nonostante i medici che lo hanno in cura dicevano che non era possibile - prosegue - diremo tutte le volte che ci hanno detto che se non eravamo collaborativi ci avrebbero segnalato agli assistenti sociali e ci avrebbero portato via nostro figlio".

"Abbiamo vissuto brutti momenti, adesso siamo stufi - conclude Imma - quest'incubo deve terminare, nostro figlio deve poter andare tutti i giorni a scuola e, soprattutto, nessuno più a scuola deve parlare di cose di cui non é autorizzato".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA