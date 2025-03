Il Consiglio regionale della Campania si riunisce il 10 marzo

Il Consiglio Regionale della Campania, presieduto da Gennaro Oliviero, si riunirà il 10 marzo prossimo dalle ore 15 alle ore 18.

Questi i temi: Dimissioni di consigliere regionale, ai sensi dell'articolo 17, comma 4 del Regolamento interno - Surroga; esame del disegno di legge "Rendiconto Generale della Regione Campania per l'esercizio finanziario 2023" e delle proposte di legge "Valorizzazione e promozione del patrimonio bandistico della Regione Campania e dei Gruppi di majorettes"; "Interventi a favore del cicloturismo in Campania"; " Modifiche alla legge regionale 24 giugno 2020, n. 15 (Legge a sostegno delle buone pratiche per le politiche integrate di sicurezza. Istituzione di Punti Lettura rivolti alle bambine e ai bambini dalla nascita fino a sei anni di età e ai loro genitori)"; "Istituzione della Giornata del ragù napoletano".

A seguire, l'esame del Regolamento regionale per la conoscenza, il sostegno e la valorizzazione della creatività urbana ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 26 aprile 2023, n. 3 (Disposizioni per la conoscenza, il sostegno e la valorizzazione della creatività urbana, street art, writing e muralismo); del Regolamento recante Organizzazione degli uffici di diretta collaborazione a supporto degli organi politici del Consiglio regionale della Campania (se acquisito il parere della Giunta per il Regolamento); della Delibera di Giunta regionale n. 629 del 21 novembre 2024 avente ad oggetto: D.G.R. n. 312 del 31/05/2023. Esiti consultazione pubblica ai sensi dell'art. 5, comma 2 del decreto legislativo 175/16 (TUSP) - Determinazioni; della Delibera di Giunta regionale n. 11 del 13 gennaio 2025 avente ad oggetto: Approvazione schema di Rendiconto Consolidato per l'esercizio finanziario 2023; della Delibera di Giunta regionale n.620 del 14 novembre 2024 avente ad oggetto: Statuto del Consorzio ASI di Caserta. Determinazioni ai sensi dell'art. 2 comma 4 della Legge Regionale 19/2013.

Inoltre, sono iscritte all'ordine del giorno la proposta di legge, richiamata all'esame dell'Aula ai sensi dell'art. 101 del Regolamento interno, "Modifiche alla legge regionale 5 luglio 2023, n. 14. Norme in materia di turismo itinerante Garden Sharing e aree di sosta caravan e autocaravan", e le nomine dei componenti della Consulta di Garanzia Statutaria presso il Consiglio regionale della Campania, del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, l'espressione gradimento su nomine di competenza della Giunta regionale.



