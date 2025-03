In Campania "il candidato proposto da FI è Martusciello, in Veneto noi siamo favorevoli ai due mandati, non ai tre. Lì abbiamo un nostro candidato, Flavio Tosi, come lo abbiamo in tutte le regioni. Quando sarà il momento ci sarà un confronto con Lega e Fi che hanno altre proposte". Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il capogruppo Fi in Senato Maurizio Gasparri, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA