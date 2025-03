De Luca, miracoli per la sanità malgrado svantaggi di partenza

"Quando si pubblicano le graduatorie della sanità c'è sempre un elemento di falsificazione: non si chiarisce mai quali sono le condizioni di partenza delle diverse Regioni. Se andiamo in pista con uno che ha la Ferrari e l'altro che ha la Cinquecento diventa complicato fare la gara e nonostante tutto, nonostante i 15 mila medici in meno che ha la Regione Campania e il furto di 200 milioni di euro l'anno siamo una regione all'avanguardia". Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca commentando la recente classifica delle Regioni sulla sanità.

"C'è da essere - ha detto De Luca a margine dell'inaugurazione di un nuovo padiglione all'ospedale Cardarelli di Napoli - veramente soddisfatti, faremo gli ultimi passi in avanti per eliminare le ultime criticità ma quello che si realizza qui è davvero un miracolo tenendo conto del fatto che in Italia non si lavora ad armi pari. La risposta della Regione Campania è infatti unica in Italia per le strutture ospedaliere e le tecnologie, su queste ultime siamo già oggi la prima regione d'Italia e per le strutture non c'è nessuna Regione che stia realizzando adesso 10 nuovi ospedali, 170 case di comunità, più il quasi raddoppio di altri 10-15 ospedali.

Siamo davvero impegnati in uno sforzo enorme".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA