Campi Flegrei: vertice a Napoli su Co2, scuola resta chiusa

Sulla presenza di anidride carbonica ai Campi Flegrei "la situazione resta monitorata e sotto stretto controllo". La rassicurazione arriva dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, al termine di un vertice con i sindaci delle città coinvolte e gli altri enti che si stanno occupando della questione.

"Abbiamo un tavolo permanente che - ha spiegato di Bari nel corso di un punto stampa - attraverso gli enti coinvolti sta monitorando e controllando la situazione: siamo giunti alla stretta finale per quanto riguarda tutti gli edifici pubblici, gli enti pubblici, e nelle zone che sono state perimetrate non abbiamo evenienze di un tasso di anidride carbonica superiore alle soglie stabilite. Resta chiusa la scuola Virgilio di Pozzuoli e credo che resterà ancora chiusa perché anche le verifiche di questa sera hanno dato un responso negativo. I tecnici - ha proseguito - stanno accertando il motivo per il quale c'è questa situazione, ma altrove non c'è nulla. Mancano una decina di scuole ma entro domani sera il piano sarà completamente monitorato".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA