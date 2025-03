Al Teatro Cilea 'La Prova del Nove' con Maurizio Casagrande

Dal 6 al 9 marzo e dal 13 al 16 marzo, fuori abbonamento, va in scena nel Teatro Cilea di Napoli "La Prova del Nove" il nuovo spettacolo di Maurizio Casagrande, un viaggio, annuncia una nota, "tra musica, comicità e momenti di leggera riflessione, tutto condito con l'ironia e il talento inconfondibile dell'artista napoletano". Casagrande, "apprezzato per la sua capacità di miscelare comicità e profondità", si presenta con uno spettacolo che vuole essere un "antidoto" alla noia e alla routine. Come lo stesso attore racconta: "Voglio fare uno spettacolo musicale, fresco, divertente, da bere tutto in un sorso per togliersi la sete di svago dell'estate. Questo mi sono detto quando ho deciso di portare in scena questa idea, fatta di belle canzoni, di racconti interessanti, di sketch divertenti, di piccoli momenti di riflessione diluiti in una risata e il tutto in compagnia di bravissimi attori, cantanti e musicisti".

Ma, come spesso accade nella vita, non tutto va secondo i piani. Casagrande, con la sua autoironia, svela che lo spettacolo sarà un susseguirsi di imprevisti e situazioni esilaranti: "Un produttore che non si fida del mio lavoro, una cantante che tutto vorrebbe fare tranne che esibirsi al mio fianco, dei musicisti che non hanno neanche capito con chi stanno lavorando… e per quanto io sia convinto che la maggior parte dei complotti non esistono, questa volta dovrò ricredermi". "La Prova del Nove" è un titolo che non è scelto a caso: come nella matematica, anche nella vita e nel teatro, non sempre tutto funziona come previsto. "E sarà proprio questa 'prova' - si sottolinea ancora - a regalare al pubblico momenti di puro divertimento, tra risate, musica dal vivo e una compagnia di artisti di altissimo livello".

In scena con Maurizio Casagrande ci saranno due interpreti: Anna Cecilia, "nota per la sua versatilità e il suo carisma", e Bruno Galasso, "attore e comico di grande esperienza". A completare il cast, un'orchestra formata dai musicisti Giuseppe Iervolino, Sergio Dileo e Salvatore Rainone.

Maurizio Casagrande, napoletano doc, è da anni uno dei volti noti della comicità italiana. Con una carriera che spazia dal teatro alla televisione, dal cinema alla radio, Casagrande - si mette in rilievo - "ha conquistato il pubblico grazie alla sua capacità di raccontare storie quotidiane con un umorismo intelligente e mai banale. La sua comicità è un mix perfetto di ironia, autoironia e una profonda conoscenza dell'animo umano, che gli permette di trasformare ogni performance in un'esperienza indimenticabile. Dotato di una presenza scenica magnetica e di una voce inconfondibile, Casagrande è un artista completo: attore, autore, regista e cantante".



