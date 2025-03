Parte "il Sentiero Antiviolenza", prima tappa mercoledì a Napoli

La Consulta Regionale per la condizione della donna, con il Consiglio regionale della Campania e il patrocinio dell'Assessorato alle Politiche Sociali della Regione Campania promuove la prima campagna di sensibilizzazione regionale contro il fenomeno della violenza maschile sulle donne intitolata "Il sentiero antiviolenza".

"È una iniziativa itinerante che intende favorire un percorso condiviso, di ascolto e di confronto con tutti i soggetti della rete antiviolenza", spiegano la Presidente della Consulta regionale per la condizione della donna, Ilaria Perrelli, e la componente, responsabile della campagna, Raffaella Ruocco.

"Partiremo da Napoli - continuano Perrelli e Ruocco - a fine marzo saremo a Salerno e andremo in tutti i capoluoghi di provincia per incontrare la rete istituzionale e sociale e discutere insieme di prevenzione, protezione, punizione e promozione, così come previsto dalla Convenzione di Istanbul, partendo dal lavoro importante che la Regione ha messo in campo su questo tema così difficile. Al termine restituiremo i "passi" di questo "sentiero" per proporre alla Regione Campania un Piano regionale contro la violenza".

La prima tappa, di apertura della campagna, si svolgerà a Napoli, presso la sede del Consiglio regionale, al Centro Direzionale Isola F13, in Aula Siani, mercoledì 5 marzo 2025, alle ore 15.

All'iniziativa interverranno, tra gli altri, la magistrata della Corte Suprema di Cassazione Paola Di Nicola Travaglini, la Presidente della Corte di Appello di Napoli, Maria Rosaria Covelli, il Procuratore Generale della Corte di Appello di Napoli, Aldo Policastro, l'Assessora alle politiche sociali Lucia Fortini, la Vicepresidente del Consiglio regionale della Campania, con delega alle pari opportunità e politiche di genere, Loredana Raia.



