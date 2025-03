Napoli 2500: prefetto, coinvolgeremo gli istituti di cultura

Anche gli istituti italiani di cultura nel mondo collaboreranno alle iniziative per i festeggiamenti dei 2500 anni della fondazione della città di Napoli. Ad annunciarlo è il prefetto di Napoli, Michele di Bari, che presiede il comitato "Neapolis 2500". Il capoluogo campano guarda all'estero consapevole del suo ruolo che ha nel Mediterraneo, come ponte con la sponda Sud. Il programma di eventi che il Comitato ha messo a punto sarà valutato nel corso di una riunione già fissata per la giornata di domani anche se, al momento, non trapelano indiscrezioni sulle singole iniziative. L'unica certezza è che si guarderà anche all'estero.

Sono quattro le parole chiave, sottolinea il prefetto per elaborare programmi e proposte, ovvero diplomazia, imprese, cultura ed internazionalizzazione "quattro parole che rappresentano la forte identità di una città - evidenzia ancora di Bari - che ha una storia millenaria e che ha tutte la carte per continuare ad essere protagonista". Ma il faro principale è acceso sulla cultura proprio perché Napoli nel corso dei secoli "è stata crocevia di culture diverse". Da qui l'idea di coinvolgere gli istituti di cultura italiani che sono presenti nel mondo, grazie all'interessamento del ministro degli Esteri, Antonio Tajani e del ministro della Cultura, Alessandro Giuli.

Sono 86 e con questi istituti si lavora per avviare anche iniziative all'estero.

Il Prefetto poi evidenzia che non c'è alcuna sovrapposizione con il Comitato del Comune di Napoli: "Lavoriamo in ambiti diversi ma con gli stessi obiettivi. C'è piena collaborazione. E, come dico spesso, quando c'è piena collaborazione istituzionale i risultati si raggiungono sempre".



