Julian Schnabel, 'il mio Dante tributo all'arte italiana'

"L'Italia è il Paese che ha più contribuito alla mia crescita e maturazione artistica e il mio film In the Name of Dante è in qualche modo il mio ringraziamento agli artisti della Penisola determinanti per la mia esistenza": lo ha detto l'artista e regista Julian Schnabel al Chinese Theater di Hollywood, ricevendo il premio 'LA Italia Marina Cicogna Award' dalle mani di Franco Nero che nel prossimo film è protagonista di un cameo. L'occasione è stata il gala finale del festival, promosso dall'Istituto Capri nel mondo col ministero della Cultura e Intesa Sanpaolo in collaborazione con Enit, Scabec, Riflessi, Givova e Adamantis Europe LTd. "L'Italia è il paese al mondo che rispetta di più l'arte e gli artisti. A Milano negli anni '70 mi davano la pizza gratis solo perché avevo la vernice sui vestiti!", ha raccontato.

"Realizzare in giro per la penisola (Sicilia, Campania, Lazio, Toscana, Emilia, Veneto - ndr) il film su Dante mi ha dato l'opportunità di scoprire tante parti di un Paese che gode di una storia, una cultura e un'arte incredibili. Elementi che arricchiscono la mia esistenza e mi danno l'energia per andare avanti nel mio lavoro", ha proseguito l'autore e pittore e newyorchese. "Il grande cinema italiano del passato, così come alcuni autori contemporanei, sono cibo per la mia creatività e mi auguro davvero che il mio ultimo impegno produttivo venga accolto come un sincero omaggio alla storia dell'arte italiana", ha concluso Schnabel mostrando sulla sua felpa lo slogan del film ("C'è solo... l'eterno presente") che invaderà a breve la comunicazione internazionale. Dopo Schnabel, a chiudere la kermesse italiana alla vigilia della notte degli Oscar è stato il film The Last Supper di Mauro Borrelli. L'autore veneto ha realizzato l'importante lavoro esclusivamente con mezzi americani. A breve l'opera sarà nelle sale statunitensi con 1.400 copie. "Dedico il mio film a Papa Francesco nella speranza che anche lui riesca a vederlo quanto prima. Il suo giudizio sulla mia opera varrebbe per me più di ogni premio internazionale", ha detto Borrelli dal palco di Hollywood.



