Incendio nel Napoletano, quattro persone lievemente intossicate

Quattro persone sono rimaste lievemente intossicate a causa di un incendio divampato in via Tortora a Torre del Greco, nel Napoletano. Le fiamme hanno avvolto un locale seminterrato, adibito ad abitazione. Sul posto sono giunti i carabinieri della locale Compagnia ed i vigili del fuoco.

L'intero stabile è stato evacuato: si tratta di otto abitazioni; quattro le persone rimaste intossicate lievemente.

Indagini in corso da parte dei militari dell'Arma per ricostruire dinamica.



