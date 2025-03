In sei scuole monitorate a Napoli nessuna anomalia di Co2

Nei primi sei istituti scolastici monitorati a Napoli in seguito all'ordinanza del sindaco Gaetano Manfredi sui livelli di anidride carbonica nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico, non è stata riscontrata alcuna anomalia. Lo riferisce il Comune di Napoli, all'esito dei controlli effettuati dai vigili del fuoco.

Le scuole in questione sono l'istituto comprensivo Michelangelo Augusto, plesso Pendio; l'istituto comprensivo Madonna Assunta, plesso Fascio; l'istituto comprensivo Madonna Assunta, plesso centrale; l'asilo Guido Rossa; la scuola dell'infanzia "La Nidiata" ed un'ulteriore scuola dell'infanzia.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA