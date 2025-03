Da martedì a Napoli il Congresso dell'Unione stampa sportiva

"Lo Sport e chi lo racconta. Più emozioni e meno intelligenza artificiale": è questo il tema del 47/o Congresso nazionale elettivo dell'Ussi, l'Unione stampa sportiva italiana, che si terrà a Napoli, nelle sale "Aragonese" e "Catalana" dell'hotel Continental in via Partenope 38, dal 4 al 6 marzo.

L'apertura martedì 4, alle ore 15.30 con i saluti dei vertici della categoria. Successivamente è in programma un convegno sul turismo sportivo, per poi proseguire, nel corso della serata, alle prime procedure elettorali, che si completeranno il giorno successivo. La conclusione della manifestazione è prevista il 6 marzo con un convegno sulle pari opportunità che terminerà alle 13.30.

La Campania torna dunque dopo quasi quarant'anni ad ospitare il Congresso dell'Ussi. Era l'aprile del 1986 quando Giorgio Tosatti venne rieletto per acclamazione alla presidenza dopo tre giorni di lavori fra Castel dell'Ovo, Capri e Caserta.

Quest'anno l'unico candidato è il presidente uscente, Gianfranco Coppola, caporedattore vicario della Tgr Campania.

Questo il calendario dei lavori.

Martedì 4 marzo 2025 (ore 15.30), apertura e saluti.

Con Gianfranco Coppola, presidente Ussi; Vittorio Di Trapani, presidente Fnsi; Angelo Luigi Baiguini, vicepresidente Ordine dei Giornalisti; Gianni Merlo, presidente Aips; Roberto Ginex, presidente Inpgi; Gianfranco Giuliani, presidente Casagit; Alessandra Costante, segretaria Fnsi.

Sempre martedì, alle 16.30, forum su "Il Turismo Sportivo, tra grandi eventi e passioni". Modera Gianfranco Coppola.

Intervengono: Marco Bellinazzo (Il Sole 24 Ore); Leonardo Massa (vice president Southern Europe Divisione Crociere del Gruppo MSC); Patrizio Oliva (campione olimpico di pugilato); Sandro Cuomo (campione olimpico di spada); Flavio De Martino (direttore generale Arus); Uberto Siola (presidente Fondazione Internazionale per gli Studi Superiori dell'Architettura); Ferdinando Arcopinto (Figc Club Italia); Conclude Felice Casucci, assessore al Turismo e alla Semplificazione amministrativa della Regione Campania.

Ancora Martedì, alle ore 19.00, riunione del Consiglio Nazionale Ussi.

Mercoledì 5 marzo (ore 9.30), lavori del Congresso Elettivo e procedure elettorali.

Giovedì 6 marzo (ore 10.30), forum su "Pari opportunità e cultura della coesistenza. Linguaggio condiviso nel racconto dello sport". Modera Mimma Caligaris, vice presidente Ussi.

Intervengono: Giuliana Tambaro (consigliere Figc e vice presidente Lnd-Figc Campania); Enza Beltrone (esperta progetti sociali Ussi); Carmine Mellone (presidente Cip Campania); Vincenzo Boni (nuotatore paralimpico). Alle ore 13.30 le conclusioni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA