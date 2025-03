Campi Flegrei: il sindaco, nelle scuole di Bacoli niente Co2

"Voglio rassicurare i genitori della nostra città. Abbiamo appena finito di controllare le scuole di Bacoli. E non si sono registrate presenze anomale di anidride carbonica. È un'ottima notizia". Lo scrive su Facebook il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione.

"Voglio ringraziare i vigili del fuoco - prosegue - per il monitoraggio che stiamo compiendo. In sinergia con la Prefettura di Napoli, continueremo a compiere tutti i controlli necessari.

Vi terrò aggiornati. Vi assicuro assicuro la massima attenzione per la salute dei nostri bambini. Vi chiedo di diffondere queste informazioni per raggiungere l'intera comunità. Insieme, siamo al vostro servizio. Un passo alla volta".



