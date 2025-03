Tenta estorsione, denunciato 27enne nell'Avellinese

Un 27enne residente in provincia di Bergamo è stato denunciato dai carabinieri di Torella dei Lombardi, in provincia di Avellino, per tentata estorsione.

Attraverso una app di messaggistica, aveva contattato una donna del posto minacciandola di diffondere foto compromettenti se non avesse versato due mila euro su una carta prepagata. Le indagini, scattate in seguito alla denuncia della vittima, tendono ora a verificare se l'indagato, e i suoi eventuali complici, abbiano messo a segno estorsioni nei confronti di altre persone.



