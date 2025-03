Spettacolo tra Napoli e Inter, bel gioco e occasioni. E' 1-1

Finisce con un pari per 1-1 il big match di Serie A tra Napoli e Inter: una partita aperta e ricca di emozioni con le due squadre che hanno giocato a viso aperto.

Un bello spettacolo per il calcio italiano.

I partenopei sono subito insidiosi e spingono nella prima parte di gara ma a passare in vantaggio sono gli ospiti nerazzurri: punizione magistrale di Dimarco che regala l'1-0 alla squadra di Inzaghi. Il Napoli reagisce subito al colpo.

Conte invita i suoi a continuare sugli stessi ritmi. Lukaku sfiora il pareggio per due volte con Martinez sempre attento tra i pali. Sul finale della prima frazione Dimarco sfiora il raddoppio.

Nella ripresa è ancora il Napoli a fare il gioco con l'Inter molto pericolosa di rimessa. Al 42' del secondo tempo arriva l'1-1 di Philip Billing che deve calciare due volte per superare Martinez. In pieno recupero Ngonge sfiora il gol del sorpasso ma il suo tiro viene smorzato e bloccato ancora da Martinez.

In classifica l'Inter guida con 58 punti, il Napoli insegue con 57.



