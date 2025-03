Riapertura 'Cimitero Fontanelle', cittadini di Napoli in campo

Il primo incontro dedicato alla riapertura del 'Cimitero delle Fontanelle' ha segnato l'inizio di un percorso di partecipazione attiva della comunità di Napoli, in un momento di confronto e condivisione che ha visto una grande partecipazione di cittadini, desiderosi di contribuire alla valorizzazione di questo luogo simbolico per la città. Lo rende noto la Cooperativa sociale "La Paranza" che lavora da anni nel risveglio completo dei monumenti del quartiere Sanità a Napoli. La riapertura del Cimitero delle Fontanelle rappresenta un momento significativo per il quartiere e per la città intera. Grazie al coinvolgimento dei cittadini e al lavoro della Cooperativa La Paranza, questo luogo potrà tornare ad essere uno spazio di memoria, cultura e partecipazione attiva.

Durante l'incontro che si è svolto nella serata di ieri sono stati approfonditi diversi aspetti fondamentali per il futuro del Cimitero, a partire dalla sua storia e dal significato del culto delle anime 'pezzentelle', fino alle azioni concrete per la sua riapertura, prevista per l'estate, al termine degli interventi di restyling dell'area di ingresso del Cimitero per l'abbattimento delle barriere architettoniche e di altre opere migliorative e di messa in sicurezza.

La cooperativa La Paranza, che ha sottoscritto con il Comune di Napoli un accordo di partenariato speciale pubblico-privato per la gestione e la valorizzazione del Cimitero delle Fontanelle, ha presentato una serie di iniziative volte a coinvolgere attivamente i cittadini nel percorso che porterà alla riapertura del sito. Si comincia dal "Disegna le Fontanelle", un percorso partecipativo per creare un sistema di identità visiva che racconti la storia e il significato del luogo attraverso elementi grafici condivisi.

Gli incontri si terranno presso la chiesa di Maria Santissima del Carmine; "Racconta le Fontanelle" è un'iniziativa volta a raccogliere testimonianze e ricordi legati al Cimitero, per preservare la memoria collettiva e trasmetterla alle future generazioni.

Queste azioni saranno realizzate non solo attraverso incontri aperti alla cittadinanza, ma anche nelle scuole del territorio, per coinvolgere attivamente le giovani generazioni nel processo di riscoperta e valorizzazione di un luogo simbolico per la città.

Previsto poi "Valorizza le Fontanelle" un programma formativo gratuito per 20 giovani tra i 16 e i 35 anni, che avranno l'opportunità di acquisire competenze nel campo della valorizzazione del patrimonio culturale attraverso workshop, sopralluoghi e laboratori.

A queste iniziative si aggiunge una quarta azione: la Ricerca Antropologica, che prevede lo studio delle tradizioni, dei rituali e delle narrazioni popolari legate al Cimitero delle Fontanelle. Questo percorso di ricerca consentirà di approfondire il valore storico artistico, antropologico e identitario che esso custodisce, raccogliendo testimonianze e materiali che arricchiranno la conoscenza e la fruizione del luogo.

I finanziatori dell'operazione sono la Fondazione Con il Sud e la Fondazione di Comunità San Gennaro ETS. Le collaborazione a Napoli vedranno coinvolte molte associazioni, a partire dalla parrocchia Santa Maria del Carmine alle Fontanelle, scuole, l'università Federico II e società specializzate come il Fai.





