Porta Ovest Salerno, abbattuto ultimo diaframma galleria

Il cantiere di Porta Ovest - due gallerie che collegheranno il porto commerciale di Salerno con gli svincoli autostradali, alleggerendo il traffico cittadino - è entrato nella fase conclusiva. Oggi, alla presenza di istituzioni e maestranze, è stato abbattuto il diaframma della carreggiata sud della galleria Cernicchiara. Un ultimo step per poter completare le doppie gallerie: un intervento voluto e realizzato dall'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale, in sinergia con il Comune di Salerno e la Regione Campania, per creare una viabilità alternativa al traffico 'per' e 'dal' porto commerciale di Salerno verso gli snodi autostradali.

Una volta terminati i lavori nei tunnel, dovrà essere realizzata la viabilità esterna, al fine di canalizzare i flussi viari.

"Un'opera ciclopica", ha detto il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, che immaginò l'intervento ai tempi in cui era sindaco di Salerno. "Porta Ovest è una delle opere strategiche progettate per la nuova Salerno, quasi 20 anni fa. Abbiamo immaginato due tunnel per decongestionare la città di Salerno dal traffico dei mezzi pesanti".

"Una giornata importante per Salerno", ha detto il sindaco Vincenzo Napoli. "Porta Ovest, una delle opere più importanti, e al contempo più difficili, della grande trasformazione urbana avviata anni fa dal Presidente De Luca, allora sindaco della città, ha vissuto oggi un passaggio simbolico e fondamentale. Un grande plauso va alle imprese e alle maestranze che hanno permesso di realizzare un'opera di grande complessità, tra le pochissime in Italia nel suo genere, un esempio di altissima ingegneria al servizio dei territori.

Oggi è un giorno importante, ma restiamo concentratissimi e impegnati: bisogna completare la galleria e renderla fruibile.

Ed al tempo stesso procedere al completamento delle interconnessioni tanto nell'area retroportuale di Cernicchiara quanto sul lato di via Ligea. Riusciremo così a sfruttare in pieno l'enorme potenziale di Porta Ovest al servizio dell'economia, dell'ambiente, del territorio, della sicurezza".

"Tra pochi mesi, ad opere concluse, finalmente anche l'area portuale potrà contare su una infrastruttura di primaria importanza e migliorerà la competitività dei porti della Campania", ha detto il presidente della Port Autority del Mar Tirreno Centrale Andrea Annunziata.



