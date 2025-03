Polizia locale a Napoli controlla 125 taxi, 49 le violazioni

In 15 giorni gli agenti della polizia locale di Napoli hanno effettuato controlli su 125 taxi, accertando 49 violazioni al Codice della Strada con sei conseguenti sospensioni di patente, tre ordinarie e tre brevi.

Per quanto concerne il noleggio con conducente, i controlli sono stati 144, con l'accertamento di 49 violazioni, un fermo amministrativo, un sequestro amministrativo, 2 sospensioni dalla circolazione di veicoli e di una carta di circolazione, un veicolo affidato al custode acquirente e una sospensione di patente.

I controlli sono stati eseguiti in attuazione di quanto disposto nell'ambito del Comitato provinciale per l'ordine e e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto di Napoli, Michele di Bari. Il Prefetto ha manifestato il proprio apprezzamento al comandante della polizia locale, Ciro Esposito, e a tutto il personale "che ha profuso impegno in questa importante attività di ripristino della legalità, a tutela di viaggiatori e turisti".



