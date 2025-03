Perseguitata per una sospetta relazione extraconiugale,5 arresti

Per il sospetto di una relazione extraconiugale una donna di Scampia è stata sottoposta a una serie di minacce e atti persecutori - dal marito e da altre sei persone - culminati in una rapina e in una violazione del domicilio. Per la donna la vita era diventata un inferno, ma oggi cinque dei sette molestatori sono stati arrestati e per gli altri due è stato disposto il divieto di avvicinamento alla 'persona offesa'.

Secondo le scarne informazioni fornite, le indagini, condotte dagli agenti del Commissariato Scampia e coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia, hanno consentito di accertare come la donna, moglie di uno degli indagati, sia stata "sottoposta a plurime condotte moleste e minacciose", che le hanno causato "un profondo stato di ansia e di paura per sé e per i propri figli"; condotte "culminate in una rapina e in una violazione del domicilio nei confronti della donna, di cui si sospettava una relazione extraconiugale".

La Dda ha quindi chiesto ed ottenuto dal gip le misure cautelari nei confronti dei sette indagati, accusati a vario titolo di rapina, atti persecutori e violazione di domicilio.





