Open Days UniFortunato,campus dell'orientamento con 3500 ragazzi

Sono stati circa 3.500 gli studenti (provenienti dalle scuole di Benevento e del Sannio, e da altre province vicine) che hanno partecipato al PalaParente nel capoluogo sannita agli Open Days dell'UniFortunato, della SSML e dell'UniFortunato Job Academy. Nei due giorni dell'iniziativa gli studenti hanno avuto modo di conoscere l'offerta formativa.

Tra le novità, sottolinea una nota, il corso di laurea triennale in Scienze Motorie che si aggiunge ai corsi in Giurisprudenza, Economia aziendale, Diritto ed Economia delle Imprese, Psicologia, Scienze dell'Educazione, Scienze e tecnologie dei trasporti ed Ingegneria informatica. "La partecipazione di migliaia di studenti delle Scuole Superiori di Benevento e non solo che nei giorni 26 e 27 febbraio hanno riempito il Palazzetto dello Sport 'Mario Parente' - ha detto il rettore Giuseppe Acocella - è la prova più evidente di una iniziativa di orientamento che ormai di anno in anno acquisisce sempre maggior ascolto e credito. L'Università telematica 'Giustino Fortunato' - la più a Sud tra le Università che dispongono di una tecnologia a distanza per l'insegnamento universitario - conferma il suo obiettivo di consentire a fasce sempre più ampie di giovani - e meno giovani in misura minore - di frequentare l'Università, conseguendo lauree di prestigio, rimediando così al limite storico del sistema universitario, che tradizionalmente lasciava fuori o costringeva all'abbandono degli studi in specie i figli delle classi popolari. Il mercato del lavoro - ha concluso il rettore Acocella - che si rivela sempre più bisognoso di competenze di un certo livello, tanto da non consentire più di accedervi a chi è privo di un titolo di studio universitario, apprezza in misura crescente l'apporto dell'Università telematica alla formazione di conoscenze e competenze professionali nuove ed adeguate al futuro".

"Le due giornate di Open days sono state un vero e proprio Campus dell'orientamento che l'UniFortunato, la SSML e la Job Academy hanno realizzato sul territorio" ha detto il prof. Paolo Palumbo, delegato all'Orientamento. "Una festa per tutti i maturandi - ha aggiunto - che hanno avuto la possibilità di orientarsi consapevolmente su una scelta importante come quella dell'università e comprendere meglio tutta la vasta offerta formativa che l'UniFortunato propone con i dieci corsi di laurea, di cui farà parte anche Scienze Motorie dall'anno accademico 2025/2026, il corso di laurea in Mediazione Linguistica ed i nuovi corsi di area biomedicale della Job Academy". "Tradizione ed innovazione, il mix vincente della nostra proposta che fa dell'e-learning un punto di forza per formare i giovani studenti, guardando sempre al mondo del lavoro" ha concluso il prof. Palumbo.



