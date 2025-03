Manfredi, si a una piazza per l'Europa, serve salto di qualità

"Sono molto favorevole a questa idea perché credo che in questo momento abbiamo bisogno di un'Europa forte, coesa che faccia finalmente un salto di qualità. E' l'unico modo per evitare che i nostri valori, la nostra storia diventino irrilevanti in questo nuovo quadro geopolitico internazionale". Così il presidente nazionale Anci e sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in merito all'idea lanciata da Michele Serra dalle pagine de La Repubblica rispetto alla necessità di promuovere una manifestazione per l'Europa alla luce delle ultime vicende del quadro internazionale.

Secondo Manfredi, "solo un'Europa forte e unita può essere protagonista. E' molto importante che si muovano i governi, ma che si muovano anche i cittadini perché bisogna riconoscersi in questa dimensione europea".

Per Manfredi, la manifestazione dovrebbe avere carattere "diffuso, con una partecipazione corale: dobbiamo fare in modo che i cittadini si mobilitino e non solo le forze politiche e gli intellettuali perché solo dal coinvolgimento di tutti si può trovare la forza per cambiare veramente le cose".

Rispetto all'eventualità che Napoli possa essere sede della manifestazione, Manfredi ha affermato che "Napoli sicuramente sarà in prima linea, ma credo che non si debba concentrare in una città, servono tante piazze in Italia che in uno stesso giorno manifestino e testimonino il valore dell'Europa per tutti noi".



