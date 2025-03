Inzaghi, "infortuni ci pesano. Napoli molto bene nella ripresa"

"Abbiamo dato il massimo nel primo tempo, poi il Napoli ha giocato molto bene nella ripresa. Quando abbiamo preso il gol del pareggio potevamo fare meglio, lo analizzeremo, ma Napoli è stato molto forte e ha dimostrato assoluto valore, di corsa e di gamba". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi dopo il pareggio al Maradona.

"Ora mancano 11 partite - ha detto Inzaghi - alla fine di un campionato aperto, con Juventus e Lazio che possono accorciare le distanze. Ognuno però ora guarda il proprio percorso, il Napoli guarda il proprio e noi sappiamo di avere anche Champions League e Coppa Italia da giocarci. Ora abbiamo qualche problema di infermeria e ho detto alla squadra che ho bisogno di grande disponibilità e i ragazzi me la danno sempre. Stasera Dimarco e Chalanoglu hanno chiuso il primo tempo con dolore, ho provato a farli giocare nella ripresa ma hanno mollato. Dimarco però non ha sentito una fitta e forse starà bene vedremo, Chalanoglu ha preso una ginocchiata speriamo che non sia stop grave come accaduto a Carlos Augusto. Non credo ce la farà Carlos per Rotterdam, vediamo Dimarco. Darmian e Zalewski non ci saranno".





