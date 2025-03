Il sogno di Mira Sorvino, "voglio essere napoletana"

"Voglio essere italiana, anzi napoletana, in omaggio a mio padre Paul e a mio nonno Fortunato Sorvino, che viveva al Vomero": lo ha detto l'attrice Premio Oscar Mira Sorvino intervenendo all'Istituto Italiano di Cultura in California dove ha premiato il cantante e attore Francesco Merola (figlio di Mario) nell'ambito del 20/o Los Angeles Italia festival. L'evento è promosso col sostegno del Ministero della Cultura ed Intesa Sanpaolo in collaborazione con Enit, Scabec, Adamantis Europe LTD, Riflessi e Givova.

La serata è iniziata con l'anteprima americana del film "The di Opera-Arie per un eclissi" di Paolo Gep Cucco e Davide Livermore, sulla storia di Orfeo e Euridice. E' seguita la consegna, da parte di Franco Nero, del premio 'LA Italia Marina Cicogna Award' all'iconico artista e regista Julian Schnabel, atteso nel 2025 col film "In the Name of Dante". Altra premiazione importante è stata quella della arredatrice Cynthia Sleiter, candidata all'Oscar (assieme alla scenografa Suzie Davis) per 'Conclave'. Il riconoscimento è stato consegnato a Sleiter dalla produttrice Raffaella De Laurentiis.

L'opera di Edward Berger nei giorni scorsi è stata proclamata a Los Angeles, Italia 'Film dell'anno'. Il premio è stato ritirato dallo stesso regista insieme ai due attori, Ralph Fiennes e Sergio Castellitto. Canzone dell'anno è 'The Journey' di Diane Warren. Un ulteriore 'LA, Italia Award' è andato al regista Mauro Borrelli, autore di 'The Last Supper' film che chiude ufficialmente la kermesse fondata da Pascal Vicedomini e promossa dall'Istituto Capri nel mondo come ormai di tradizione nella settimana che precede l'assegnazione degli Oscar.



