Enzo Avitabile, nuovo disco e una mostra per i 70 anni

Enzo Avitabile compie il 1 marzo 70 anni. Per l'occasione il musicista, compositore e cantautore napoletano annuncia una mostra e un disco, dal titolo Poesis, in uscita il 14 marzo. Un doppio omaggio ai suoi 50 anni di musica raccontati attraverso un'esposizione che raccoglie le opere di grandi artisti che hanno dato vita alle copertine dei suoi album. Il tutto impreziosito dalle voci di personaggi del mondo della cultura, del cinema, della musica e del teatro napoletano che rileggono i suoi testi in un lavoro poetico che celebra alla forza delle sue parole.

Allestita nella monumentale Chiesa di San Severo al Pendino, in via Duomo a Napoli, dal 20 marzo al 12 maggio, la mostra Enzo70 è un tributo a uno degli artisti più influenti e rappresentativi del panorama musicale italiano e internazionale.

Curata da Andrea Aragosa e prodotta da Black Tarantella e Black Art, in collaborazione con la Regione Campania e il Comune di Napoli, l'esposizione si potrà visitare gratuitamente dal lunedì al sabato dalle 10 alle 17. La mostra ripercorre la carriera di Enzo Avitabile attraverso 20 copertine dei suoi dischi, firmate da grandi artisti contemporanei: Andrea Pazienza, Milo Manara, Sandro Chia, Carsten Höller, Guido Harari, Piero Pizzi Cannella, Lello Lopez, Michele Attianese, Arturo Casanova, Cyop & Kaf, Cesare Monti, Santi & Spinello, Claudio Gaiaschi, Gianpiero Vinti, Studio Convertino, Milagros, Alberto Grant. L'esposizione include anche la copertina di Enzo Avitabile Music Life - il film di Jonathan Demme dedicato alla vita/musica di Avitabile - e due vetrine che raccolgono le partiture inedite, i vinili e i cd originali dei suoi lavori. Oltre a una sorprendente installazione sonora con i testi dei suoi brani riletti dalle voci di importanti interpreti e personalità della sua terra: Mario Martone, Toni Servillo, Renato Carpentieri, Enzo Moscato, Massimiliano Gallo, Marina Confalone, Lina Sastri, Peppe Servillo, Mariano Rigillo, Isa Danieli, Lino Musella, Salvatore Esposito, Maurizio de Giovanni, Silvio Orlando, Maria Laura Rondanini, Marco D'Amore, Valeria Parrella, Marianna Fontana, Francesco Di Leva, Antonia Truppo. Questa installazione sonora verrà pubblicata in vinile il prossimo 14 marzo da Black Tarantella.

Poesis, il ventesimo lavoro discografico di Enzo Avitabile, è un libro di poesie più che un disco, che pone l'attenzione su uno dei grandi Poeti del secondo novecento napoletano. Enzo Avitabile, inoltre, è atteso a Napoli per un grande concerto in Piazza del Gesù il prossimo 29 giugno dove saranno presenti alcuni dei musicisti con cui ha collaborato in questi anni.

Artista eclettico che ha superato i generi musicali e dialogato con musicisti da varie parti del mondo, Avitabile ha vinto per le sue colonne sonore e i lavori discografici numerosi premi: 2 David di Donatello, 2 Targhe Tenco, 3 Nastri D'Argento, il Premio Ubu, il Globo d'Oro, è stato 4 volte in nomination ai BBC World Music Awards e ha ricevuto i premi Morricone, Carosone e De André.

Tra le centinaia di collaborazioni artistiche, impossibile non citare quelle con Tina Turner, James Brown, Afrika Bambaataa, Randy Crawford, Khaled, Pino Daniele, Edoardo Bennato, Goran Bregovic, Manu Dibango, Francesco De Gregori, Jovanotti, Marcus Miller, Bob Geldof.



