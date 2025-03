Conte, "mancano 11 match, dimostrato che se vogliamo ci siamo"

"Mancano 11 partite alla fine del campionato e siamo a un punto dalla testa della classifica dopo una prestazione come quella di oggi. Ci deve far capire che, nonostante le grandi difficoltà che stiamo avendo, se vogliamo noi ci siamo".

Lo ha detto il tecnico del Napoli Antonio Conte dopo l'1-1 con l'Inter. L'allenatore azzurro ha sottolineato che "oggi contro una squadra top come l'Inter - ha detto - abbiamo dimostrato di aver tenuto testa ed essere stati anche migliori.

Questo ci dà possibilità, ma dipende da noi. Se penso al secondo tempo di Como in cui siamo stati dominati, ripeto che invece dobbiamo essere quelli di stasera, una squadra che ha il coraggio di giocare l'uno contro uno, che ha saputo crearsi situazioni in cui fare gol e aver trasmesso emozioni al pubblico. Questo ci deve responsabilizzare, sapendo che se vogliamo possiamo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA