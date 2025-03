Anziana aggredita e immobilizzata in casa a Napoli

Ha aggredito un'anziana donna mentre quest'ultima rientrava a casa. Poi ha provato a chiuderle la bocca con del nastro adesivo prima di iniziare a rovistare nell'appartamento alla ricerca di soldi. M qualcuno ha sentito il trambusto ed ha avvisato i carabinieri che giunti sul poso in pochissimo tempo hanno bloccato l'aggressore. Il malvivente ha ammesso che era in cerca di denaro a causa di debiti da gioco accumulati.

La vicenda è avvenuta a San San Giovanni a Teduccio, nella periferia orientale di Napoli. La donna stava rientrando quando ha visto un uomo sull'uscio di casa. Un 50enne dall'aspetto rassicurante.

Pochi minuti dopo l'uomo ha spinto l'anziana in casa provando ad immobilizzarla con del nastro adesivo.

Un vicino ha allertato i carabinieri e quando i militari sono giunti sul posto hanno trovato a terra la donna. In casa anche un'altra persona.

L'anziana, con ferite e lividì alla mano e alla bocca, é stata trasferita nell'ospedale 'Fatebenefratelli' dove è stata medicata e dimessa con una prognosi di 10 giorni per contusioni ed ecchimosi multiple.

Il 50enne è stato arrestato e portato in carcere. Deve rispondere di sequestro di persona e rapina.



