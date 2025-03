A Cerreto Sannita la giornata giubilare delle forze armate

E' stato il vescovo di Cerreto Sannita - Telese - S. Agata dei Goti, Giuseppe Mazzafaro, affiancato dal cappellano militare don Salvatore Varavallo, a celebrare a Cerreto Sannita (Benevento) la messa in occasione della giornata giubilare diocesana delle forze armate, di polizia e di sicurezza, organizzata dalla sua diocesi.

All'evento hanno preso parte il prefetto Raffaela Moscarella, i parlamentari Domenico Matera e Francesco Maria Rubano, il presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi, il sindaco Giovanni Parente insieme a tanti altri colleghi, e a tutti i rappresentanti delle forze armate, di polizia, di sicurezza e delle associazioni combattentistiche e d'Arma.

L'iniziativa diocesana rientra nel calendario dei "Grandi Eventi" dell'Anno Santo ovvero il Giubileo delle forze armate, di polizia e sicurezza che si è tenuto a Roma l'8 e il 9 febbraio scorso in piazza San Pietro dove Papa Francesco ha presieduto la messa giubilare sottolineando il valore della "lotta alla criminalità e alle diverse forme di violenza, nella "salvaguardia del creato" e nella "promozione della pace", esortando tutti a non perdere di vista il fine delle proprie azioni, ossia "promuovere", "salvare" e "difendere la vita sempre", a non lasciarsi irretire dalle lusinghe del male e a testimoniare l'amore di Dio.



