Zinzi,da oggi programma poi si sceglie candidato Campania

"Noi non abbiamo mai atteso gli altri nel nostro percorso, è chiaro che si arriva alla definizione di un candidato dopo aver definito il programma e gli asset di coalizione e noi lo stiamo facendo, tant'è che oggi presentiamo la squadra in Campania che contribuirà al programma del centrodestra e lo farà in maniera decisiva". Lo ha detto Giampiero Zinzi, parlamentare della Lega e coordinatore in Campania del partito, nel corso di una conferenza stampa sulle prossime elezioni regionali campane, rispondendo alla domanda se la scelta del candidato del centrodestra verrà fatta dopo la sentenza della Corte Costituzionale sulla legge regionale che permette a De Luca di candidarsi per la terza volta.

"Noi - ha detto Zinzi - vogliamo vincere queste elezioni, ci stiamo preparando con grande serietà e il tema dei nomi per quanto sia importante diventa secondario rispetto all'unità della coalizione e soprattutto alla capacità di mettere in campo una proposta politica che sia vincente. Io sono convinto che arriveremo a questo risultato. Stiamo mettendo in piedi una squadra di candidati al consiglio regionale che ha una grande capacità di raccolta di voti ed è evidente che anche il candidato presidente dovrà avere un appeal sugli elettori".

All'ipotesi di Fulvio Martusciello, eurodeputato di Forza Italia, candidato alla presidenza della Regione, Zinzi ha detto che "noi non poniamo veti su nessuno, ma è evidente che l'elaborazione del lavoro della coalizione che porterà alla scelta del candidato è molto più complesso di un rapporto di simpatie. Abbiamo già detto che tutti i candidati provenienti dalla nostra coalizione e che i partiti proporranno sono candidati validi e quindi oggi fare il giochino della simpatia o dell'antipatia non paga. Noi siamo una coalizione unita e questo è il presupposto che ci porterà alla vittoria".



