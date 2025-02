Zinzi, De Luca non sa c'è iter per Grazzanise in piano nazionale

"Noi ripartiremo in Campania esattamente dalla riorganizzazione dei trasporti anche grazie al grande lavoro sul tema delle infrastrutture per il Mezzogiorno che sta facendo Matteo Salvini. Proprio ieri si parlava dell'aeroporto di Grazzanise, con il presidente della Regione che ignora che c'è già un'iniziativa parlamentare che ha determinato che sia ripartito l'iter perché l'aeroporto di Grazzanise sarà nel nuovo piano nazionale aeroporti". Lo ha detto Giampiero Zinzi, parlamentare della Lega e coordinatore in Campania del partito, alla conferenza stampa in vista delle elezioni regionali campane, insieme ai due vice coordinatori regionali Severino Nappi e Carmela Roscigno..

La Lega ha presentato oggi la grande squadra di dirigenti in Campania su diversi settori, una squadra che "scriverà il programma - spiegato Zinzi - che la Lega porterà al tavolo del centrodestra per la Regione, senza trascurare alcun tipo di aspetto prioritario. Concretezza, impegno vero e soprattutto grande competenza che porteranno gli uomini e le donne che noi abbiamo scelto e che ci accompagneranno fino a questa campagna elettorale. Le idee sono tante a partire dal fatto che costituiremo una task force sulla sanità, una vera novità perché per noi l'emergenza sanitaria è diventata una priorità in Campania. Le eccellenze che abbiamo in campo medico, dai nostri medici, agli infermieri, agli operatori sanitari, sono penalizzati rispetto ad un'organizzazione sanitaria messa in campo dalla Regione Campania non è all'altezza del capitale umano che abbiamo. Quindi prima di tutto lavoriamo su programmi sulla sanità e i trasporti. Sappiamo bene che l'idea di Regione Campania era l'azienda unica regionale, un grande fallimento".





