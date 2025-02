Torneo sportivo contro omofobia, Francesca Pascale testimonial

Sabato 1 marzo, dalle ore 11.00 alle ore 18.00, il Parco Carolina di Torre Annunziata (via Sepolcri 23) ospiterà l'ottava edizione della "Copa Adelante", torneo sportivo dilettantistico di calcio a 5 e padel contro ogni forma di discriminazione, omofobia e transfobia. E testimonial dell'evento sarà Francesca Pascale, che darà il calcio d'inizio (previsto per le 12.00) insieme al sindaco di Torre Annunziata, Corrado Cuccurullo.

L'evento, organizzato dall'Asd Pochos Napoli, quest'anno in "special edition Pompeii" a Torre Annunziata, vedrà la partecipazione di squadre provenienti da tutta Italia, oltre alle delegazioni locali. Tra le squadre partecipanti, anche l'Arci Napoli Calcio con una selezione di migranti beneficiari dei progetti Sai di Arci Mediterraneo e una selezione dei ragazzi dei salesiani di Torre Annunziata con l'associazione Piccoli Passi Grandi Sogni.

La domenica sono previste visite guidate agli scavi di Pompei.

La "Copa Adelante" vuole rappresentre un'importante e rinnovata occasione per promuovere i valori dell'inclusione e del rispetto, attraverso lo sport per tutti e tutte, contro ogni forma d'odio, contro i razzismi e le discriminazioni.



