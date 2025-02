Questore di Caserta chiude corso contro il cyber crime

Il Questore di Caserta Andrea Grassi ha partecipato, alla "Scuola internazionale di alta formazione per la prevenzione ed il contrasto al crimine organizzato", alla cerimonia conclusiva del corso di formazione dedicato al cyber crime e ai reati informatici.

Il ciclo formativo, conclusosi dopo tre settimane con la consegna dei diplomi, ha interessato funzionari ed ufficiali della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e di Forze di polizia estere, impegnati in attività operativa sulla specifica tematica. Grassi ha sottolineato "l'importanza della formazione interforze, per garantire una qualificata ed efficace attività di contrasto a fenomeni criminali, in ragione della globalizzazione del crimine".

All'evento hanno partecipato i comandanti provinciali dell'Arma dei Carabinieri, Manuel Scarso, e della Guardia di Finanza, Nicola Sportelli, il direttore della Scuola di Perfezionamento delle Forze di Polizia di Roma, Maurizio Vallone, il direttore della Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato, Adele Monaco, il direttore della Scuola di alta formazione, tenente colonnello dell'Arma dei Carabinieri Domenico Forte, il console dell'Algeria e il console onorario della Repubblica d'India.



