Nappi (Lega),in Campania un piano per lavoro, sanità e trasporti

"L'azione della Lega in Consiglio regionale campano è sempre stata tesa a costruire un'alternativa di governo e prospettive per i cittadini campani, quindi non facciamo altro che continuare il nostro lavoro indicando ora le linee con le quali governeremo questa regione: un piano per il lavoro, un piano per il welfare, per l'ambiente, per i trasporti, per la sanità". Lo ha detto Severino Nappi, consigliere regionale della Campania e vice coordinatore della Lega in regione.

"Sono queste le misure - ha detto Nappi - che verranno predisposte dal gruppo che viene costituito oggi dalla Lega in Campania, con uomini e donne con progetti e idee, non chiacchiere e poltrone. Diamo uno spazio finalmente a una politica che vuole fare dopo anni di immobilismo, di clientele e oggi anche di liti e poltrone".

Nappi ha commentato la situazione in Campania di una forte crescita del turismo, ma dell'altrettanto forte rallentamento dell'industria: "Le bellezze si vendono da sole, visto che la Regione Campania non fa nulla sul tema e che non c'è un piano per il turismo da 10 anni. E' veramente inaccettabile che sull'inventiva, la capacità e le straordinarie opportunità del nostro territorio non ci sia la spinta istituzionale. Riguardo all'impresa, c'è una drammatica assenza di strumenti a sostegno del lavoro, della formazione e dell'attività produttiva. Basta guardare le tragiche pagine del sito della Regione Campania per scoprire che nella terra che ha il più alto tasso di disoccupazione europeo non ci sono misure attive: allora capisci perché c'è questa drammatica arretratezza e c'è questo immobilismo. Se qualcosa si muove lo dobbiamo al governo nazionale, tra cui segnalo la misura Zes per disoccupati ultra 35enni; questo basta per vedere la differenza tra chi pensa alle politiche del lavoro e chi pensa semplicemente a garantirsi un posto in un'istituzione qualunque".

Riguardo a chi sarà il candidato alla presidenza della Regione Campania, Nappi ha detto che "la coalizione di centrodestra deve fare il suo lavoro, che è raccordare donne, uomini e proposte perché i cittadini sono interessati a questo.

La vicenda del candidato presidente non appassiona noi come invece appassiona la sinistra. Appassiona un elettorato che ha il piacere del gossip, ma rispetto al governo del territorio credo che la vera questione è che noi oggi siamo ultimi per lavoro, per trasporti e per sanità, finanche per aspettative di vita. Mentre questi si accapigliano, i dati di ieri ci dicono che i campani hanno un'aspettativa di vita inferiore di 4 anni rispetto alla media nazionale. Secondo me sono queste le cose a cui le persone sono più interessate e noi sappiamo come porre rimedio a questo sfascio".



