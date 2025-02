Musica, al teatro Bolivar approda il tour di Anna Castiglia

Approda domani, sabato 1 marzo al teatro Bolivar di Napoli, il "Mi piace tour" di Anna Castiglia.

La cantautrice catanese proporrà in versione live il suo nuovo progetto discografico "Mi piace" e il singolo, "Decostruire" prodotto insieme a Ramiro Levy e Alessandro Di Sciullo. "La tappa a Napoli - dice la Castiglia - è molto importante per me, soprattutto per l'affetto delle persone. Ho ricevuto tante richieste da parte dei napoletani e inoltre, non ci ho mai suonato. Le date al sud sono sempre state limitate alla Sicilia e sono davvero felice di poter toccare Napoli, così come anche Bari. Da questo concerto ci si può aspettare molto teatro.

Ovviamente sarà un concerto, ma ho voluto aggiungere un tocco personale con numerosi inserimenti teatrali e credo che il Teatro Bolivar sia il luogo perfetto per questo tipo di live".

"Con il nuovo singolo 'Decostruire' - aggiunge - voglio proprio trasmettere questo mix di sensazioni, mondi e stati d'animo, che spaziano dalla riflessione alla leggerezza. La leggerezza si può percepire sia nel linguaggio, che è quasi colloquiale, sia nella musica, mentre la profondità emerge già dal titolo della canzone, che invita alla scoperta e all'introspezione. La canzone parla proprio della decostruzione che facciamo ogni giorno degli introietti della nostra cultura, che abbiamo adottato come nostri ma che in realtà non ci appartengono. Con una difficoltà: soprattutto quando si parla di sentimenti e amore, non è sempre facile fare un percorso di evoluzione.

L'amore, a volte, può addirittura bloccarci, anche se in senso estremamente positivo".



