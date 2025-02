Murale 'Freedom' realizzato a Nisida da studenti e reclusi

Si apre con una grande scritta 'Freedom' il murale realizzato dagli ospiti dell'Istituto Penale Minorile di Nisida con gli studenti della Scuola Pontificia Pio IX di Roma che insieme hanno animato il progetto ' Arte Senza Confini ' .

I ragazzi che hanno partecipato al progetto, promosso dall'Associazione Operazione Cuore e l'Associazione Fratelli Emanuele Francesconi Onlus, sono stati guidati da Trisha Palma pittrice e scenografa, esperta nella tecnica del murales e da tempo impegnata in attività per bambini e ragazzi tra cui i campus d'arte a Betlemme e Gerusalemme.

Il murale è stato realizzato su un muro perimetrale del campo di calcetto dell' Istituto.

" L'iniziativa si è avvalsa della preziosa collaborazione di Giuseppina Canonico, funzionario della professionalità pedagogica dell'Istituto Penale Minorile è la quarta messa in campo - afferma la presidente Laura Romeo - dall'Associazione Operazione Cuore all'interno delle carceri".

" L'arte, in questo contesto, diventa un ponte tra mondi diversi, un simbolo di speranza e cambiamento. Un'opportunità per i giovani detenuti di Nisida di lasciare un segno positivo, e per gli studenti , accompagnati dal direttore, fratel Andrea Bonfanti, e dal professore Simone Nieddu, di vivere un'esperienza formativa profonda e trasformativa", aggiunge Laura Romeo.

Ad opera finita sulla scritta ' Freedom' , accanto a due grandi gabbiani che prendono il volo su un mare blu lasciandosi l'isola di Nisida alle spalle, i ragazzi hanno lasciato le loro firme.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA