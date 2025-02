Mike Terrana a Napoli per Il 'Rock Show' di Gianni Fiorellino

Il batterista Mike Terrana, icona della musica rock e metal, suonerà a Napoli per Gianni Fiorellino. Lo annuncia lo stesso musicista statunitense in un videomessaggio social, in cui il celebre drummer di Buffalo conferma la sua presenza all'Arena Flegrea, il prossimo 21 giugno, guest star della band formata per il 'Gianni Fiorellino Rock Show'.

Stile dinamico, grande versatilità e suono potente sono le caratteristiche riconosciute a questo musicista americano che in oltre 40 anni di carriera, si è esibito sui palcoscenici internazionali collaborando con le band metal Gamma Ray, Rage, Masterplan e con diverse star: da Yngwie Malmsteen a Tony Macalpine, Steve Lukather (il fondatore e leader dei Toto), Jennifer Batten (chitarrista di Michael Jackson).

"Ho accettato l'invito di Gianni Fiorellino - dice Mike Terrana - perché mi offre l'occasione di accostare la mia esperienza di lungo corso nell'heavy metal alla musica pop, un genere che mi interessa molto e che mi piace reinterpretare alla mia maniera. Rock e metal uniti al pop melodico è una eccentrica combinazione che ho già sperimentato con successo, un matrimonio apparentemente impossibile che diverte e piace molto sia al pubblico che agli stessi musicisti. Per questo ho accettato l'invito di Gianni a Napoli, città in cui ho suonato diverse volte e che amo per la sua cultura, per le persone e anche per il cibo". Mike Terrana sarà in scena con Gianni Fiorellino per un live rock, organizzato dalla Leone Produzioni di Melania D'Agostino, in cui il musicista napoletano asseconda la sua passione per un genere musicale coltivato sin da piccolo e che ha lasciato sempre tracce, più o meno evidenti, in gran parte della sua produzione. "Mike Terrana - afferma Fiorellino - è uno dei più grandi batteristi rock che siano mai esistiti un performer assoluto di cui ho sempre ammirato le sorprendenti doti tecniche e l'energia che imprime alle sue potenti performances. Suonare con lui sarà un'esperienza indimenticabile".

Con Terrana alla batteria, si definisce la band che, oltre a Gianni Fiorellino (voce, tastiere, piano e chitarra) include Valentino Francavilla (chitarra solista), Pasquale De Angelis (Basso), Davide Carusone (chitarra).



