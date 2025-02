'Maranza' a Napoli, prefettura dispone rafforzamento controlli

"Ulteriori misure di ordine e sicurezza pubblica, al fine di scongiurare eventuali episodi di violenza o di illegalità" sono state disposte dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, in seguito all'annunciato arrivo, domani, di gruppi di 'maranza'.

"Le determinazioni sono state adottate anche in relazione alla circostanza che - si legge in una nota - nella giornata di domani, si disputerà, presso lo stadio Maradona, l'incontro di calcio Napoli-Inter, in occasione del quale è previsto un massiccio afflusso, presso la città di Napoli, di tifosi per assistere alla competizione sportiva".

Al Comitato hanno partecipato l'assessore alla Legalità e Polizia locale del Comune di Napoli, il vice questore vicario, il comandante provinciale dei Carabinieri, il dirigente del Compartimento Polfer, il rappresentante del Comando provinciale della Guardia di Finanza e il comandante della Polizia Metropolitana.

Attività di prevenzione e controllo sono già state avviate dalle Forze dell'ordine.



