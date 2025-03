Manfredi, 2500 anni di Napoli con sguardo al futuro

"Dobbiamo guardare alla nostra storia ma soprattutto al nostro futuro e questo è lo spirito messo in campo dal team che ha lavorato a questo programma ampio, partecipato e diffuso nella città e che guarda anche alle nuove tendenze artistiche". Così Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, in occasione della presentazione del programma per le celebrazioni dei 2500 anni dalla fondazione della città.

Manfredi, nel sottolineare "la condivisione e la generosità di tante istituzioni" nella realizzazione del programma, ha posto l'accento sulla "dimensione nazionale e internazionale" di Napoli evidenziando come gli eventi per i 2500 anni siano "si rivolti ai turisti, ma soprattutto ai nostri concittadini perché dobbiamo conoscere meglio la città, la nostra storia e rimpossessarci della nostra identità che è molto internazionale e a volte è un po' dimenticata dalla visione olografica di una Napoli di una volta".

Rispetto, poi, all'esistenza di due comitati che stanno lavorando sul tema, uno istituito dall'amministrazione comunale e l'altro dal Consiglio dei ministri, Manfredi ha detto: "Abbiamo una perfetta sintonia, loro stanno lavorando su grandi eventi anche internazionali, quindi non c'è alcuna sovrapposizione né contrapposizione. È molto importante lavorare insieme per realizzare cose che sono nell'interesse della città e per mostrare le tante anime della nostra bellissima Napoli".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA