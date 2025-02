Le celebrazioni dei 2500 anni di Napoli si aprono con Eduardo

Saranno la cornice del Teatro San Carlo e 'Napoli milionaria' di Eduardo De Filippo a dare il via alle celebrazioni per festeggiare i 2500 anni dalla fondazione della città di Napoli. Il prossimo, 25 marzo, esattamente a 80 anni di distanza dalla prima messa in scena della commedia di Eduardo nel Massimo partenopeo, sarà proiettato il film, con la presenza in sala della famiglia De Filippo. Un programma, quello messo a punto dal comitato istituito dall'amministrazione comunale, con la direzione artistica affidata a Laura Valente, che si snoda per tutto l'anno fino ad arrivare al 21 dicembre, giorno individuato quale data della nascita di Neapolis. Un anno ricco di eventi, mostre, spettacoli e iniziative culturali che renderanno omaggio al ricco patrimonio storico, artistico, scientifico e identitario della città. Le celebrazioni, con lo slogan 'Napoli Millenaria' prevedono oltre 2500 tra eventi, artisti, luoghi, gemellaggi, partnership istituzionali e collaborazioni internazionali, grazie a una programmazione aperta, partecipata e dinamica pensata per coinvolgere attivamente la città. Tra questi, rassegne di musica e teatro che valorizzeranno la tradizione e le nuove espressioni artistiche, oltre a esposizioni inedite che porteranno alla luce tesori nascosti di Napoli.

"Con Napoli Millenaria non ci accontentiamo di celebrare un compleanno seppur prestigioso - ha detto Valente - ma abbiamo l'ambizione che i progetti messi in campo diventino laboratorio permanente di collaborazione istituzionale e non, con una particolare attenzione ai talenti di questo territorio. Per una storia così complessa, stratificata e da sempre proiettata sui nuovi linguaggi, e allo stesso tempo saldamente sostenuta da una tradizione che non ha perduto il suo smalto, non potevamo che puntare su un programma dinamico, in continua evoluzione".

Tra i numerosissimi appuntamenti, solo per citarne alcuni, il 29 aprile , in occasione della Giornata internazionale della danza, piazza Plebiscito ospiterà una lezione di ballo aperta a tutti, a cura de la Compagnia creata da Clotilde Vayer; a ottobre sarà la volta di Lina Sastri nel suo riadattamento di 'Assunta Spina', di Salvatore Di Giacomo, nella nuova produzione del San Carlo e sempre il Massimo partenopeo sarà la location del Concorso lirico internazionale' Enrico Caruso', in collaborazione con i più importanti teatri del mondo quali il Metropolitan di New York, La Scala di Milano, il Festival di Aix En Provence, i Teatri di Monaco di Baviera e Amsterdam. Spazio anche ai nuovi linguaggi artistici con 'Il rap sotto le stelle' all'Albergo dei poveri e alla prima edizione del Napoli Fringe Fest che si svolgerà dal 17 aprile al 4 maggio.



