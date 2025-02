Inzaghi, Napoli-Inter gara non decisiva ma può spostare

"Si incontrano le prime due squadre della classifica, bisogna fare i complimenti a Inter e Napoli per il percorso. Sarà una partita molto molto importante ma non sarà decisiva perché mancano ancora 36 punti. Conosciamo tutti l'importanza della gara, ci vorrà un'ottima Inter contro un avversario di grande valore". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Napoli. "È una gara che può spostare tantissimo psicologicamente - ha dettpo ancora Inzaghi -, e per questo bisognerà uscire nel migliore dei modi da una partita difficile, complicata. Conosciamo il nostro percorso nei big match, non stiamo facendo come negli anni passati ed è un dato di fatto.

Bisogna essere perfetti in determinate partite, quest'anno non lo siamo stati".

"Il Napoli è meritatamente al vertice, con ottimi giocatori e un ottimo allenatore. Ci vorranno corsa, aggressività e determinazione. I big match sono così, i dettagli fanno la differenza - ha aggiunto il tecnico dell'Inter -. L'augurio è di fare lo step negli scontri diretti, i ragazzi hanno lavorato bene per quanto abbiamo potuto fare. La Lazio ci ha fatto spendere energie, abbiamo lavorato bene in questi due giorni.

Nell'ultima partita con la Juve, abbiamo fatto una buona partita ma non è bastato. Dobbiamo fare ancora di più. Juve ancora in corsa per lo scudetto? Secondo me, sì".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA