IA, lectio Daniela Preziosi su trasformazioni giornalismo

Nell'aula De Simone del Liceo "Pascal" di Pompei, terzo appuntamento del ciclo "Comunicare al tempo dell'IA", fortemente voluto dalla Dirigente scolastica, Prof.ssa Filomena Zamboli, e curato dalla Prof.ssa Maria Cutolo.

Daniela Preziosi, giornalista del quotidiano "Domani", tra le analiste più acute della scena politica italiana, ha tenuto una lectio sulle trasformazioni del giornalismo nell'epoca dell'IA.

Le innovazioni tecnologiche rappresentano senz'altro una sfida per chi fa cronaca, provando a raccontare i fatti a partire da una attenzione puntuale ai dettagli.

C'è il rischio sempre più concreto che attraverso gli strumenti offerti dall'IA si possa condizionare la percezione della realtà, alterandola e sfruttando la moltiplicazione vertiginosa del flusso di informazioni distorte. Ma sono proprio questi rischi a rendere ancora più importante e indispensabile, per la qualità della democrazia, il "fattore umano" nel lavoro del giornalista. Daniela Preziosi ritiene infatti che, per quanto intelligente, nessuna macchina sia in grado di cogliere quelle sfumature che solo un occhio umano sa intuire e soprattutto interpretare correttamente. Le macchine possono anche restituire un resoconto sintetico e asettico della realtà, ma non la complessità che invece si annida proprio nei dettagli.

L'incontro è stato particolarmente apprezzato dagli studenti di tutti gli indirizzi del liceo, i quali hanno dato un ottimo contributo alla sua riuscita, formulando domande intelligenti e denotando una sensibilità molto alta nei confronti del tema scelto, consapevoli del fatto che li riguarda da vicino anche come cittadini. Daniela Preziosi ha risposto con grande generosità ai loro interrogativi, ricavando dalla sua esperienza professionale esempi concreti che hanno vivacizzato la discussione. Si è detta arricchita dall'incontro con una realtà in continuo divenire come quella del Liceo "Pascal".



