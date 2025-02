Gallerie d'Italia celebrano Carnevale, 8 marzo e festa del papà

Dopo l'ingresso gratuito domenica prossima, le Gallerie d'Italia di Milano, Napoli, Torino e Vicenza, la Galleria di Palazzo degli Alberti a Prato e la Casa Museo dell'Antiquariato Ivan Bruschi ad Arezzo si preparano a una serie di iniziative speciali in occasione del Carnevale, della festa della donna e di quella del papà.

A Carnevale sono previsti laboratori per bambini e ragazzi, racconti e percorsi ispirati alle opere esposte. Fra le offerte, a Napoli nel giorno di martedì grasso il 4 marzo è prevista la visita con laboratorio per famiglie 'I segreti di pulcinella' con un percorso pensato per i bambini fra i 5 e i 7 anni a 4 euro (con ingresso gratuito per gli accompagnatori e prenotazione obbligatoria).

L'8 marzo, in occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna, le visitatrici potranno usufruire di una riduzione del biglietto e approfittare delle visite guidate legate al tema dell'universo femminile dell'arte come quella in programma a Vicenza alle 16:30 dedicata alle 'Donne nella Serenissima. Storie di Coraggio e libertà'. Un viaggio tra i capolavori della collezione di pittura del Settecento Veneto per dare voce alle donne che hanno sfidato le convenzioni.

Il 19 marzo, per la festa del papà, saranno i padri che accompagneranno i figli ad un ingresso ridotto. Fra le attività in programma a Torino alle 17 la visita per famiglie Ritratti di luce. Un'attività laboratoriale - consigliata dai 7 ai 12 anni - dedicata alla scoperta della luce nella fotografia: dopo una visita guidata alla mostra Olivo Barbieri. Spazi Altri, le famiglie saranno accompagnate in un atelier fotografico interattivo in cui potranno creare insieme un ricordo. Il costo è di 5€ a persona, biglietto di ingresso gratuito e anche in questo caso prenotazione obbligatoria.

A Milano l'8 marzo sarà doppia festa, visto che l'ultimo giorno del carnevale ambrosiano coincide con la giornata della donna. Alle 11 quindi è in programma il laboratorio per famiglie 'Gallerie in maschera' pensato ai bimbi dai 5 agli 11 anni al costo di 5 euro a persona biglietto escluso, mentre alle 17 è stata organizzata la visita guidata Semplicemente donna con un occhio femminile alla mostra "Il genio di Milano. Crocevia delle arti dalla Fabbrica del Duomo al Novecento" , Anche in questo caso il costo è di 5 euro a persona, escluso biglietto d'ingresso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA