Ex Macrico di Caserta, visita del presidente Consiglio regionale

Il presidente del Consiglio regionale della Campania, Gennaro Oliviero (insieme al Comandante della regione Carabinieri Forestale Campania Ciro Lungo, all'ing. Fulvio Campagnola, a don Antonello Giannotti, al prefetto e vicepresidente della Fondazione Casa Fratelli Tutti Carmine Esposito, al segretario generale della Fondazione Elpidio Pota, al consigliere Raffaele Zito e al coordinatore dei volontari del Campo Laudato Sì Vincenzo Piccolo) ha visitato l'ex area Macrico, oggi Campo Laudato Sì, dopo un primo incontro tecnico con l'arcivescovo della Diocesi di Capua e Vescovo della Diocesi di Caserta, Pietro Lagnese.

"Questa giornata segna un passo fondamentale per la riqualificazione dell'area situata alle spalle del Monumento ai Caduti di Caserta. Si tratta di un progetto di grande valore sociale, culturale e ambientale, che potrà restituire alla città e alla Campania un'area notevole. La Regione Campania, da sempre attenta alle esigenze delle comunità locali e al recupero di spazi pubblici, è pronta a fare la sua parte, mettendo a disposizione risorse e competenze per contribuire a un intervento che non solo valorizzi questa zona, ma che possa diventare un modello di rigenerazione urbana sostenibile e inclusiva", ha detto Oliviero.

"Il mio impegno, in qualità di Presidente del Consiglio regionale, è di sostenere con forza questo progetto, coinvolgendo le istituzioni, le associazioni locali e i cittadini, affinché l'ex Macrico-Campo Laudato Sì diventi un punto di riferimento. La collaborazione tra le istituzioni, la comunità ecclesiale e la Fondazione 'Casa Fratelli Tutti' rappresenta una base solida per affrontare al meglio le sfide di questo importante intervento, che - ha aggiunto- guardi al futuro con speranza e determinazione. Siamo pronti a proseguire questo percorso, nella consapevolezza che la realizzazione di un progetto così ambizioso richiede il contributo di tutti. Saremo al fianco di tutti coloro che lavoreranno per la rinascita di quest'area, con l'obiettivo di restituire alla comunità casertana un luogo di valore per le nuove generazioni".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA