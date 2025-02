Escavatore a fuoco in cantiere Avellino, ipotesi dolosa

Sarebbe di natura dolosa - secondo gli investigatori - l'incendio di un escavatore di una impresa di movimento terra che sta lavorando in un cantiere edile al centro di Avellino. Le fiamme, sviluppatesi ieri sera poco prima delle 21, sono state spente con gli estintori dagli agenti della Polizia municipale accorsi in via Pontieri, a pochi metri dalla sede del Comando provinciale della Guardia di Finanza, intervenuti su segnalazione dei cittadini. Il successivo intervento dei Vigili del Fuoco ha messo in sicurezza l'area del cantiere. Nel corso delle indagini, affidate alla Squadra Mobile della Questura di Avellino, sarebbero state rinvenute tracce di liquido infiammabile.



