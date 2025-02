De Luca, per 'il Faro' cercheremo di bruciare i tempi

"Abbiamo avviato questo progetto per una ragione molto pratica: puntiamo a risparmiare 8/9 milioni di euro di fitti passivi. E dovendo fare questa operazione abbiamo deciso di farla con un progetto di qualità.

Sono progetti che cambiano il futuro". Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, parlando, nel corso della consueta diretta social del venerdì, del progetto per la costruzione della nuove sede della Regione Campania, "Il Faro" per il "quale cercheremo di bruciare i tempi per realizzare qualcosa di cui si è orgogliosi". De Luca ha detto che si tratta di un progetto per 700 milioni di euro. "La politica in Italia mica si interessa di queste piccole cose", ha proseguito.

"Tra qualche settimana presenteremo un altro progetto per il fascio di binari che va a porta Nolana". Subito dopo sarà presentato il progetto del nuovo Santobono.



