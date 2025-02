De Luca, aperta nuova fase, è quella della cafoneria al potere

"La cafoneria al potere. Si è aperta una nuova fase della vita nel mondo, è un po' dappertutto". Lo ha detto il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della consueta diretta social del venerdì.

Il simbolo questa volta "ci viene dall'America. Il video di Trump a Gaza e poi Musk. Ma non c'è nessuno al mondo che possa dire a questo signore che sprofonda nei miliardi che ci vuole un po' di garbo, un po' di quella che nella vecchia Europa e nelle nostre famiglie si chiamava la buona educazione. Lo vediamo nelle sedute del Governo che 'zompa'. Cose inimmaginabili".

"Non vi dico niente della cafoneria al potere che riguarda l'Italia: qui potremmo scrivere una vera e propria enciclopedia.

E devo dire che i capitoli di questa enciclopedia potrebbero essere riempiti al 50 per cento alla maggioranza e al 50 per cento all'opposizione. Da questo punto di vista non ci facciamo mancare niente".



