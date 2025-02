Conte al Napoli, ci meritiamo sfida scudetto, godiamocela

(di Francesco Tedesco) Non ha Neres e Anguissa, ma riprende Olivera. Ha il dubbio tra schierare Billing o Gilmour e non vuole rinunciare a Raspadori. Antonio Conte si avvicina alla sfida di domani contro l'Inter con qualche nodo ancora da dipanare dopo una settimana di riflessioni e che ha visto diversi giocatori entrare e uscire dall'infermeria.

Ma il tecnico del Napoli non drammatizza su questo: "ho sempre detto - spiega - che siamo stati bravi e fortunati a non avere infortuni, ma non puoi pensare che in un anno non ne avrai. Capita così un periodo in cui sei più sfortunato e ti capitano infortuni tutti in un settore: questo destabilizza il sistema di gioco e devi essere bravo a trovare soluzioni. Ma l'infortunio non è solo sfortuna, è qualcosa che fa parte del gioco. In tutta la mia carriera ne ho avuto pochi e anche quest'anno siamo terz'ultimi per numero di infortuni".

Conte sa che l'alternanza ci vuole, ma stavolta ha una rosa di giocatori contati. Nonostante questo, domani contro l'Inter è consapevole che il gruppo darà il massimo davanti al Maradona pieno: "A 12 giornate al termine del campionato - dice - ci meritiamo di giocare un top match che dobbiamo goderci, mettendo in campo tutto quello che abbiamo e alla fine vedremo chi sarà stato il più bravo. Trovarci in questa posizione di classifica ci deve riempire di orgoglio, ma come ho detto ai ragazzi non deve mettere troppa pressione, che a volte può essere negativa.

Dico ai giocatori di godersi questa posizione in classifica che è frutto del lavoro che hanno fatto fino a oggi. Domani sarà un match influente sulla classifica, perché ci sono tre punti e sappiamo che vicino abbiamo tante squadre e quindi i 3 punti sono importanti".

L'obiettivo base della stagione resta quello di tornare in Champions League, con il Napoli che deve guardarsi da rimonte di squadre alle spalle.

Dopo il mese di febbraio senza una vittoria, il tecnico vuole un risveglio della squadra: "noi cerchiamo di crescere - afferma - ponendoci sempre come obiettivo la vittoria; poi a volte riusciamo, altre no. L'importante è uscire dal campo sapendo che abbiamo dato tutto. Si può vincere e perdere ma anche la sconfitta deve essere accettata se gli avversari hanno dimostrato di essere più bravi, come ha dimostrato contro di noi l'Atalanta. A Como qualcosa da recriminare lo abbiamo e l'ho detto ai calciatori, con cui c'è un rapporto vero".

Naturalmente, la vera reazione Conte la cerca da chi giocherà: "è una settimana con il dubbio a centrocampo, vista l'assenza di Anguissa e ho ancora 24 ore per decidere. Palleggio o fisicità? Entrambe le cose potrebbero essere giuste o opinabili, cercheremo di fare la scelta migliore", spiega, facendo riferimento al ballottaggio per il sostituto a centrocampo tra Billing e Gilmour. "Domani - prosegue - sono a disposizione sia Olivera che Spinazzola, che ha fatto tutta la partita contro il Como e lo abbiamo gestito in settimana per farlo stare bene. Olivera ha avuto un problema recidivo al polpaccio più grave di Spinazzola e sta lavorando per tornare al massimo della forma. In generale Neres e Aguissa assenti sono due calciatori importanti, ma c'è una forza del collettivo nella squadra. Raspadori? E' seconda punta, trequartista o anche interno di centrocampo offensivo. Non è un esterno, significherebbe metterlo in difficoltà mentre invece il gol ce l'ha nel sangue".



