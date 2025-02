Carnevale Giffonese: il 2 marzo il via alla 37esima edizione

Al via domenica 2 marzo la 37esima edizione del Carnevale Giffonese a Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno organizzato dall'omonima associazione e che animerà le strade e le piazze della città del festival per tre giorni. Si parte domenica 2 marzo alle 10:00 in piazza Umberto I con il "Carnevale a 4 zampe", trucco e parrucco e l'esibizione delle scuole di danza Arte Danza e Spazio Danza di Giffoni Valle Piana e la presentazione dei mini carri allegorici. Alle 15 la sfilata inaugurale con i carri realizzati dalle contrade e dalle frazioni che attraverseranno le strade della città partendo dal villaggio del Carnevale allestito alla Cittadella del Cinema e proseguendo lungo via Aldo Moro, via Angelo Russomando, Piazza Umberto I, via Sandro Pertini e ritorno al Villaggio del Carnevale. In serata musica con gli 838 tribute band di Max Pezzali. Martedì 4 marzo alle 15, ancora sfilata dei carri allegorici con partenza da piazza del Popolo, alla frazione Vassi. Il percorso proseguirà per via Feliciano Granati, via Vignadonica, via De Cataldis, via Sandro Pertini, via Aldo Moro con conclusione al Villaggio del Carnevale. Ultima solfata domenica 9 marzo alle 15 con partenza da piazza Umberto I. Il programma completo è disponibile sui profili social Carnevale Giffonese.



