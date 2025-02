Bimba sbranata: Aidaa chiede affidamento cani

L'Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente ha inviato questa mattina una richiesta ufficiale alla Procura di Nola (Napoli), ed all'Asl Napoli 2, per chiedere l'affidamento di Tyson e Laika, i due cani sequestrati in seguito alla morte della piccola Giulia Loffredo, la bimba di nove mesi deceduta ad Acerra, ed aggredita, secondo il racconto del padre, dal pitbull di famiglia. Gli animalisti, fanno sapere in una nota, al momento hanno inviato una formale richiesta, ed in base all'esito finale delle indagini sulla morte della piccola Giulia e sull'eventuale coinvolgimento di uno dei due cani, presenteranno "dei piani specifici per il recupero degli animali presso strutture specializzate che saranno comunicate sia alla procura di Nola che all'ASL Napoli 2 a cui sono state inviate le richieste preliminari".

I due cani, il pitbull Tyson e la meticcia Laika, al momento sono in un canile convenzionato di Frattaminore, dove saranno anche seguiti da un comportamentalista, in attesa degli esiti degli esami effettuati per verificare, tra l'altro, la presenza di tracce organiche della piccola nelle feci dei due animali. I cani, secondo quanto hanno reso noto più volte dal canile, si presenterebbero docili e non avrebbero mostrato segni di aggressività.



