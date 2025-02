Ascoltava le confessioni dei fedeli e li assolveva, ma non era un prete

Impartiva il sacramento della penitenza ad un folto gruppo di fedeli in fila. Era in uno dei confessionali, ascoltava le storie dei devoti e assegnava ad ognuno pure un numero di preghiere sufficiente ad alleviarli dal peso dei loro peccati. Non era un prete, però, ma un operatore socio sanitario. La singolare vicenda si è verificata al Santuario di Pompei e per l'uomo è scattata una denuncia.

Ieri mattina la scoperta da parte dei carabinieri del posto fisso del Santuario. L'uomo, prossimo ai 45 anni, era in uno dei confessionali, nel pieno della sua attività. Non è bastata la vocazione alla religione, né la stola sacerdotale. Il 44enne è stato allontanato dal Santuario e denunciato per sostituzione di persona e turbamento di funzioni religiose.

