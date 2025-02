Ancora un blitz contro lo spaccio nel Casertano, quattro arresti

Continua il 'braccio di ferro' tra carabinieri e pusher alla 'rotonda dello spaccio' a San Nicola la Strada (Caserta). Dieci giorni fa l'ultimo blitz in cui furono arrestati in flagranza due gambiani di 31 e 33 anni, ieri altro intervento dei carabinieri della locale stazione e della Compagnia di Caserta, che ha portato all'arresto di quattro spacciatori, sempre extracomunitari di origine africana, ovvero due gambiani, un senegalese e un ghanese, tutti con precedenti per spaccio e già arrestati in passato sempre nei giardini della rotonda.

I militari erano con due pattuglie, di cui una in borghese, hanno osservato per alcuni minuti il passaggio di danaro in cambio di dosi tra acquirenti e spacciatori, notando la presenza tra gli immigrati di vedette e addetti al recupero delle dosi nascoste tra le aiuole o anche nelle tasche dei pantaloni. Dopo aver monitorato lo scambio illecito, i carabinieri sono intervenuti fermando sia i quattro extracomunitari, che sono stati trovati in possesso di hashish, soldi e un coltellino per tagliare lo stupefacente, e identificando i tre giovani consumatori del casertano, cui sono state sequestrate le dosi acquistate e segnalati alla Prefettura di Caserta per la relativa sanzione amministrativa. I quattro pusher sono stati ammanettati e condotti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.

Da inizio anno sono più di dieci i pusher arrestati alla "rotonda dello spaccio", situata su viale Carlo III, importante e trafficata arteria che attraversa diversi comuni del Casertano, tra cui San Nicola la Strada, terminando la sua corsa a poche centinaia di metri dalla Reggia di Caserta.



